"Stop smartphone weg en sluit aan!" GSM'EN ACHTER STUUR VEROORZAAKT FILES AAN VERKEERSLICHTEN TOM VIERENDEELS

30 mei 2018

02u54 0 Asse Een whatsapp versturen, Facebook checken of een selfie posten op Instagram. Zo doden automobilisten de tijd voor het rode licht. De politie vraagt de Assenaars om daarmee te stoppen, want... "Per spitsuur gaat er daardoor een kwartier groentijd verloren en sta je nog langer aan te schuiven."

Het fileprobleem in Asse is misschien wel deels te danken aan enkelen die in de file op hun smartphone aan het tokkelen zijn. Ze staan in de file voor het verkeerslicht, halen hun gsm boven en merken zo enkele seconden later pas op dat hun voorligger al vertrokken is. "Sinds kort heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de groentijd tijdens de ochtendspits voor het verkeer dat vanaf de Wijndruif komt verhoogd naar 90 seconden", zegt commissaris Fred Scrayen van de verkeersdienst. "Wel alleen aan het kruispunt van de Kalkoven met de Nieuwstraat. Zeer uitzonderlijk, zeker als je weet dat het voordien 'maar' 45 seconden was."





Toch werd vastgesteld dat de vooropgestelde rijtijd van 5 à 7 minuten tussen kruispunt Wijndruif en het centrum niet gehaald werd. De politie ging op zoek naar een verklaring. In eerste instantie werd gedacht dat het verkeer vertraagde door invoegende wagens die uit de richting van de Putberg kwamen, maar die instroom bleek te beperkt om zo'n invloed te hebben. "Uiteindelijk werd postgevat aan het kruispunt zelf, en kwamen we tot de vaststelling dat de groentijd van 90 seconden amper behaald werd", gaat Scrayen verder. "De oorzaak kon daar wel snel achterhaald worden: mensen laten te veel plaats tussen hun wagen en de voorligger. Waarom? Het ingebouwde start-stopsysteem van de wagens reageert trager, maar de grootste boosdoener blijkt de smartphone. Als er niet aangeschoven wordt, registreren de ondergrondse detectielussen geen voertuigen waardoor er volgens het systeem geen file is. Het licht springt dus sneller op rood."





Controles mogelijk

We deden gisterochtend, een drukke marktdag, zelf de test tussen 8 uur en 8.30 uur. Het licht sprong een vijftiental keer op groen. Bij onze dertien metingen werd de groentijd van 90 seconden amper twee keer gehaald. Bij de overige elf gaat het om een gemiddelde van 61 seconden, met als kortste 46 seconden en als langste 80 seconden. "Iedereen moet dus aansluiten om de maximale groentijd te behalen", zegt Scrayen. "We willen in eerste instantie sensibiliseren, maar als er geen verbetering is zullen we anoniem controleren op het gebruik van de smartphone. Misschien is de enige oplossing de overtreders een half uur aan de kant te zetten, zodat ze rustig kunnen verder tokkelen of gewoonweg de gsm in beslag nemen." Die laatste twee straffen zijn evenwel nog niet meteen aan de orde.