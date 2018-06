"Sommige dieren vind je nergens anders" NIEUW KERREMANSBOS VAN 13 HECTARE GEOPEND LANGS PONTBEEK WIM DE SMET

27 juni 2018

02u34 0 Asse Asse heeft er een nieuw natuurpark bij. In deelgemeente Zellik is gisteravond het Kerremanspark geopend, een bosgebied van 13 hectare met unieke fauna en flora, wandel- en knuppelpaden, een speelbos, picknickplekjes en zeldzame diersoorten. Kostprijs: 440.000 euro.

De aanleg van het Kerremansbos ging in 2005 van start. Nu 13 jaar later, mag het resultaat best wel gezien worden. Het bos is intussen al de habitat van tientallen diersoorten en een reeks zeldzame planten. "De realisatie van dit bos is eigenlijk een gevolg van een beslissing van Natuurpunt om hier in de buurt een klein boomgaardje aan te kopen", weet Ben Michiels. "De site rond het boomgaardje was toen nog een agrarisch gebied. Er lag hier een stortplaats van de gemeente en een klein voetbalveldje. De gronden waren altijd al eigendom van de gemeente, vroeger zelfs nog van de autonome gemeente Zellik. In 2005 hebben we hier 7.000 boompjes geplant."





Omdat de gemeente en de natuurverenigingen wel een mooie toekomst zagen voor het gebied, trokken ze naar de Vlaamse Landmaatschappij die bereid was het bosproject te financieren. "Het was oorspronkelijk onze bedoeling om de kleine natuurgebiedjes hier in de buurt met elkaar te verbinden", weet Milieuschepen Yoeri Vastersavendts. "Daarom werd een landinrichtingsplan opgemaakt. In dit gebied vloeien de Molenbeek en de Maalbeek bij elkaar. We hebben de Maalbeek opnieuw opengelegd. De Molenbeek vormt de grens met Brussel."





Stroken netels en distels

De voorbije jaren gebeurden nog tientallen aanplantingen in het Kerremanspark. "De boswilg groeide al vanzelf, maar we hebben ook tientallen elsen, boskersen, hazelaars, eiken, beuken, meidoorns en sleedoorns geplant", weet conservator Sil Willems. "En we kiezen voor natuurlijk beheer van het park. We maaien het gras maar 2 keer per seizoen. We voeren het maaisel af om de grond te verarmen. Zo krijgen we meer verschillende soorten planten. En we laten ook stroken met netels en distels staan want daar houden vlinders en insecten zo van."





Gisterochtend kwam de 400 kinderen van de Zellikse scholen al kennis maken met het park. "Voor de kinderen is dit een geweldig bos", weet Sil. "Maar het is ook een heel toegankelijk bos geworden, ook voor rolstoelgebruikers. En uiteraard ook voor de werknemers van het researchpark die hier 's middags hun lunch kunnen eten aan een van de picknicktafels."





Vlak bij Brussel

De conservator zelf is alvast enorm blij met het bos. "Je ziet hier dingen die je nergens anders ziet", weet hij. "Als je hier 's morgens komt, is de kans enorm groot dat je een ree of een vos kan spotten. Of het zeldzame ijsvogeltje. Het is hier zo mooi. En het is onvoorstelbaar dat je hier vlak bij Brussel zit."