"Niet verbitterd, wel klaar om te stoppen" GEEN MICHEL VANHAELEWEYCK BIJ VERKIEZINGEN IN OKTOBER WIM DE SMET

28 maart 2018

02u29 1 Asse Oud-burgemeester en huidig schepen Michel Vanhaeleweyck (71) neemt dan toch niet deel aan de verkiezingen. Na 36 jaar zegt hij de politiek zelfs helemaal vaarwel. Met een beetje spijt in het hart, maar niet verbitterd.

Open Vld stapt op 14 oktober niet onder eigen vlag naar de kiezer, maar sluit zich aan bij het nieuwe burgerproject Anders. Een lijst die aangevoerd wordt door huidig schepen Rita De Vos, maar die het meteen ook zonder Michel Vanhaeleweyck doet. "Niemand heeft mij gevraagd om mee te doen", vertelt hij. "En dus stop ik ermee. Ik voel me niet gefrustreerd of buitengesloten, maar tegelijk ben ik ook klaar om uit de politiek te stappen. Dit is misschien wel het juiste moment."





Dat Open Vld een pact sluit met een burgerbeweging vindt Vanhaeleweyck nochtans geen slechte zaak. "Dat idee komt van de Franse verkiezingen, waar Emmanuel Macron uit het niets verkozen werd tot president dankzij nieuwe en frisse ideeën", klinkt het. "Als Anders voor vernieuwing wil gaan, ben ik wellicht niet de man die ze nodig hebben. Ik ben geen symbool van vernieuwing. Je kan niet de fles opblinken, en intussen dezelfde wijn inschenken. Maar ik vind ook dat als je Macron wil kopiëren, je iemand moet hebben die de rol van Macron op zich neemt."





Enige blauwe burgervader

Met Michel Vanhaeleweyck verliest de Assese politiek alleszins een monument. De bekende advocaat, die onder anderen voor Johan Boskamp optreedt, was twaalf jaar lang fractieleider in de gemeenteraad voor Open Vld. Hij was tussen 2000 en 2006 burgemeester, en van 2012 tot nu schepen. In de voorbije 36 jaar maakte hij onafgebroken deel uit van de gemeenteraad. Zijn persoonlijke topscore behaalde hij in 2006, toen Open Vld een kartel vormde met de lokale lijst Samen. Toen klokte hij af op 2.105 voorkeurstemmen - geen enkele andere liberaal ging ooit boven de 2.000. Maar toch moest hij de duimen leggen voor Koen Van Elsen. Al blijft hij voorlopig wel de eerste en enige burgemeester met een blauwe lidkaart.





"Veel teruggekregen"

"Ik heb veel meegemaakt in de politiek", zegt hij. "Ik heb me altijd volledig ingezet voor het bestuur van de gemeente en ik heb op menselijk vlak ook veel teruggekregen. Het was altijd mijn doel om de belangen van alle inwoners te dienen, zonder onderscheid. Het is nu aan anderen om hun ambities waar te maken. Echte leiders zoeken niet naar macht, zij worden uitverkoren."





"Vaker thuis zijn"

Bang voor het zwarte gat is Vanhaeleweyck niet. "Ik heb nog altijd een advocatenkantoor. En er zijn al enkele verenigingen die gevraagd hebben of ik hen geen handje wil helpen. Bovendien zal ik ook eindelijk wat meer thuis zijn."