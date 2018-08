"Meer info? Rij gerust binnen" WAGEN BOORT ZICH IN VITRINE BELISOL RAMEN EN DEUREN TOM VIERENDEELS

28 augustus 2018

02u37 0 Asse Een man is maandagochtend met zijn wagen in de vitrine van Belisol in de Nerviërsstraat terechtgekomen. De bestuurder raakte lichtgewond, maar de schade aan de showroom is aanzienlijk. De uitbaters relativeren het voorval: "Een nachtelijke stormloop op onze acties hadden we niet verwacht."

Het ongeval deed zich rond 4.30 uur voor in de Nerviërsstraat. "Een man kwam met zijn wagen uit de richting van Zellik gereden en haalde een ander voertuig in, wat nochtans verboden is op die weg", vertelt commissaris Fred Scrayen van de politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel). "Tijdens het inhaalmanoeuvre kwam een wagen net van een parking gereden. Hij had de inhalende wagen niet opgemerkt, waardoor het tot een botsing kwam. Eén van de betrokkenen verklaarde dat de man die de inhaalbeweging maakte zonder lichten aan reed. Zijn wagen werd vervolgens weggeslingerd en kwam terecht in de vitrine van de showroom naast de weg. De man werd voor verzorging en controle afgevoerd naar het ziekenhuis. Beide voertuigen moesten getakeld worden."





Onbewaakt

Een toegesnelde patrouille kwam ter plaatse voor de vaststellingen, maar de ploeg kon de verantwoordelijke van de zaak niet bereiken. "Een collega van mij stelde om 6.15 uur 's ochtends de schade vast", weet Anke Heymans, onthaalmedewerkster en marketingverantwoordelijke van Belisol Asse. "Op dat moment zou er niets meer te zien geweest zijn van het ongeval en ook de politie was niet meer aanwezig. Langs een kant een beetje vreemd, want iedereen kon de zaak zomaar binnen en buiten wandelen. Gelukkig is er niets gestolen en is onze showroom niet al te lang onbeheerd achtergebleven."





Schade

De schade is wel aanzienlijk. Een schrijnwerksfirma kwam maandag de kapotte vitrineramen vervangen door houten panelen. "Op camerabeelden is te zien hoe een van de showroommodellen door de zaak gekatapulteerd wordt", zegt Heymans. "Andere modellen hebben ook schade opgelopen hierdoor."





Glas voor één euro

Aan het raam werd enkele uren later een ludieke boodschap opgehangen met het opschrift 'Glas aan 1 euro! U kan niet wachten? Rij gerust binnen'. "Sinds midden augustus loopt er een actie bij ons dat je bij een bestelling van ramen het glas aan 1 euro krijgt. We hadden niet gedacht dat ze daarvoor 's nachts al in de rij zouden gaan staan of zelfs binnenvallen", aldus Heymans met een knipoog. "Gelukkig raakte er niemand gewond. De wagen kwam terecht in het portiek van de appartementen boven de zaak. Had daar iemand gestaan, was het misschien anders afgelopen."





Ondanks de schade bleef de showroom wel gewoon open.