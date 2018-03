"Medium? Oplichter en aanrander, ja" HANDOPLEGGER KRIJGT DRIE JAAR CEL MET UITSTEL WOUTER HERTOGS

02 maart 2018

02u58 0 Asse Johannes D.W. (65) heeft een celstraf van drie jaar met uitstel gekregen voor oplichting en aanranding van de eerbaarheid. Hij 'genas' kwetsbare personen en vroeg daar grote sommen geld voor. Vrouwelijke 'patiënten' werden door hem betast. Zijn echtgenote werd in dezelfde zaak veroordeeld tot twee jaar met uitstel.

In het wit gekleed, als was hij Jezus zelf. Zo gaat Johannes D.W. - die 'Johannes De Wit' als artiestennaam gebruikte - door het leven, en zo toonde hij zich ook nu in de rechtbank. Op zich niets mis mee, ware het niet dat hij vele mensen ook echt liet geloven dat hij een soort heilige was. Tientallen mensen kwamen bij hem aankloppen, bij het Kasteel van Rampelberg in Asse. Het waren epilepsie- of kankerpatiënten, maar ook mensen die net een dierbare verloren hadden. Onder de naam 'Trauma Care Global' organiseerden hij en zijn vrouw Anita V.H. (59) 'therapeutische sessies', met een kostprijs van 100 tot 200 euro per keer. "Elke cent waard", zo prees hij zichzelf aan.





Maar de Brusselse strafrechter haalde hem gisterochtend omstreeks 9.30 uur abrupt van zijn wolk. "De beklaagde bood de hulpbehoevende mensen die zich tot hem gericht hadden geen genezing", klonk het. "Integendeel. Vaak ging het nadien nog veel slechter met hen." Het had De Wit en zijn vrouw, een 'natuurkundig therapeute' die ook vervolgd werd, er niet van weerhouden om midden januari nog met vol vertrouwen de vrijspraak te vragen. "Hij is geen oplichter", pleitte de verdediging toen. "Hij is er zelf rotsvast van overtuigd dat hij over paranormale krachten beschikt. En een waarzegger is pas een oplichter wanneer hij er zelf niet in gelooft."





Niet betalen = onheil

Dat zag de rechter toch enigszins anders. "Zijn geloof in 'zijn krachten' waarmee hij mensen kan helpen, kunnen we hem niet verwijten. Maar dat hij druk op hen uitoefende, door te dreigen dat hen allerlei onheil zou overkomen indien ze hem niet zouden betalen, vormt wel een groot probleem." Komt daar nog bij dat De Wit ook gebruikmaakte van slinkse technieken om potentiële slachtoffers te ronselen. Tijdens zijn lezingen kreeg hij steevast bijstand van medestanders die de aanwezigen eerst onopvallend uithoorden, om die informatie vervolgens door te geven aan De Wit. Die kon dan doen alsof hij die informatie van een hogere macht gekregen had. Even hilarisch als schrijnend was zijn 'boertechniek'. Hij maakte zijn 'patiënten' wijs dat hij de negatieve energie rondom hen kon wegleiden met luide boeren. Maar getuigen hadden hem vlak voor het toepassen van die 'helingtechniek' wel liters spuitwater of karnemelk zien drinken.





'Genitale blokkages'

Naast oplichting maakte De Wit zich volgens het gerecht ook schuldig aan aanranding van vrouwelijke 'patiënten'. Hij had immers gemerkt dat enkele vrouwen kampten met 'genitale blokkages'. De oplossing? Een doorgedreven handoplegging of massage. Zo kon hij hun borsten en schaamstreek betasten. "Nooit heeft hij hiervoor toestemming gekregen. Het gebeurde zo onverwacht, dat ze zich zelfs niet konden verweren", aldus de rechter.





Toch was er één lichtpuntje voor de zelfverklaarde messias. De rechter achtte het niet opportuun om hem of zijn vrouw naar de gevangenis te sturen. Daarom werden het celstraffen met uitstel. De kans is niettemin groot dat er beroep aangetekend zal worden tegen het vonnis. Hier hebben ze een maand de tijd voor.