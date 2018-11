“Landbouwloodsen moeten ook een groenscherm aanleggen” N-VA-raadslid ergert zich aan hangars die uitzicht verpesten Wim De Smet

17u15 1 Asse Moeten landbouwers, net als andere bedrijfsleiders, een groenscherm rond hun loods aanleggen om het uitzicht van het landschap te bewaren? Als van het van gemeenteraadslid Louis Lombaert (N-VA) afhangt, wel. Lombaert lanceerde zijn voorstel op de voorbije gemeenteraad.

“Sommige landbouwbedrijven horen beter in een industriezone thuis dan in landbouwgebied”, meent Lombaert. “Landbouwers trekken industriële loodsen of hangars op in het landschap zonder enige beperking van volume, materialen of vormgeving. Die loodsen ontsieren de open ruimte. Als gewone bedrijven in een industriezone verplicht worden om groenschermen aan te leggen, dan zou het maar normaal zijn dat ook landbouwbedrijven dat moeten doen.”

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Michel Vanhaeleweyck (Open VLD) moeten landbouwbedrijven nu al een omgevingsplan opstellen als ze een loods willen bouwen. “We vragen ook een waarborg om de groene buffering te verzekeren”, zegt Vanhaeleweyck. “Maar we moeten daar inderdaad nog meer aandacht aan besteden.”

Volgens schepen Edwin Fabri (CD&V), zelf telg uit een landbouwfamilie, hebben veel boeren het nu al moeilijk om hun bedrijf uit te breiden. “Veel landbouwers worden verplicht om uit te wijken naar open ruimten omdat ze naast hun boerderij geen toelating krijgen om een loods te bouwen.”