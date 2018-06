"Kelder lijkt wel groot, vuil zwembad" WATERLEK ZET STRAAT EN NOTARIAAT BLANK WIM DE SMET

04 juni 2018

02u31 0 Asse Een groot waterlek heeft zaterdagochtend een groot deel van Asse-centrum zonder water gezet. Het lek ontstond aan het Gemeenteplein en veroorzaakte een waterstroom die zich uitstrekte tot de Neerstraat en de Arsenaalstraat. Het plaatselijke notariaat kwam blank te staan.

Het ondergrondse waterlek ontstond zaterdagochtend rond 8.30 uur, onder het voetpad aan het kabinet van notaris Aileen Reniers. Duizenden liters water borrelden uit de grond op. Het water liep ook de kelder van het notariaat in. "Het waren de buren die me 's morgens vroeg al belden met de mededeling dat ik onmiddellijk naar het notariaat moest komen", vertelt Aileen Reniers. "Ik ben onmiddellijk vertrokken. Toen ik hier aankwam stroomde het water rechtstreeks de kelder van het notariaat in. De waterstroom was zo hevig dat ik zelfs niet binnen raakte. Een vriendelijke brandweerman heeft me op zijn rug door het water naar de deur gedragen."





Papieren

Toen Aileen haar notariaat binnen kwam, geloofde ze haar ogen niet. "De inkomhal en de wachtzaal stonden helemaal blank", vertelt ze. "Maar het ergste was de kelder. Daar stond het water anderhalve meter hoog. Het leek wel een groot zwembad, maar dan met vuil water."





De schade is groot. "In de kelder bewaarde ik mijn brief- en actepapieren", luidt het. "Gelukkig bewaar ik zowat alle aktes op de zolderverdieping. Maar een deel van de papiervoorraad is wel vernield. En ook de gasketel, die in de kelder staat, is kapot. Ook alle andere spullen gingen eraan."





Toch opent het notariaat vandaag de deuren. "Dat is alleszins de bedoeling", vervolgt de notaris. "Dit is heel vervelend maar er bestaan ergere dingen in het leven. De kantoorruimtes en de aktes zijn gespaard gebleven. Ik hoop alleen dat we de elektriciteit op tijd aan de praat krijgen."





Een team van Farys kwam langs om het lek te dichten. "Het ging om een spontaan lek", weet woordvoerder Bruno Pessendorffer van Farys. "We hebben meteen twee ploegen naar het Gemeenteplein gestuurd om de nodige herstellingen uit te voeren. Een deel van de inwoners zal een uurtje zonder leidingwater gezeten hebben. We hebben eerst de hoofdleiding afgesloten en rond 10.30 uur waren de grootste problemen opgelost."