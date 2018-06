"Iemand reanimeren, dat is geen kernfysica, hé" Cardioloog wil levens redden met simpel voorstel: iedereen op cursus WIM DE SMET

02 juni 2018

02u34 1 Asse "Eigenlijk zou elke Belg ouder dan 18 jaar in staat moeten zijn om iemand na een hartstilstand te reanimeren. En zeker in sportmiddens is dat een absolute noodzaak." Een helder pleidooi, gebracht door Jan Leeman. En als hartspecialist verbonden aan de OLV-ziekenhuizen van Asse en Aalst, is zijn pleidooi er één waar we beter naar luisteren.

De nationale 'Week van het Hartritme' ligt net achter ons, maar dat initiatief lijkt vooralsnog maar weinig invloed gehad te hebben op de snoeiharde cijfers. In ons land alleen al sterven jaarlijks tussen de tien- en vijftienduizend mensen aan een hartstilstand of een andere plotse dood - omgerekend zo'n dertig slachtoffers per dag. "Als je die lijn doortrekt naar Europa, dan zijn er dagelijks duizend mensen die een plotse dood sterven", weet Jan Leeman. "Je kan het vergelijken met dagelijks twee volle jumbojets die neerstorten. Als al die mensen werkelijk in een vliegtuigcrash om het leven zouden komen, dan waren alle vliegtuigen al uit de lucht gehaald wegens te gevaarlijk. Maar omdat het nu om aparte sterfgevallen gaat, lijkt het minder indrukwekkend. Terwijl het vandaag bij jouw vader kan gebeuren, en morgen bij mijn buurvrouw."





Lossen we het probleem echt op wanneer we iedereen leren reanimeren?

"Wie vandaag een hartstilstand krijgt, heeft acht procent overlevingskans. Als we morgen met z'n allen leren hoe we iemand moeten reanimeren - en moeilijk is dat echt niet - dan kunnen we dat percentage opkrikken tot zeventig procent. Die overige dertig procent zijn mensen die niet te redden zijn omdat hun hart te ziek is. Soms is de onderliggende schade bij zo'n patiënten dermate groot dat alleen een cardiologisch chirurg nog redding kan brengen. Maar de kans dat die aanwezig is wanneer zo'n slachtoffer in elkaar zakt..."





Hoeveel tijd heeft een slachtoffer van een hartstilstand eigenlijk?

"Iedere seconde telt. En dat is net de ellende van wat ik nu vaak zie. Iemand zijgt neer en het merendeel van de omstaanders wacht gewoon op hulp. Je staat dus te kijken naar iemand die doodgaat. Maar als het hart stilvalt, volgt het metabolisme. Je krijgt geen zuurstof meer en na drie minuten is er al zware schade in de hersenen. Je moet dus meteen beginnen met hartmassage, en niet wachten op een ziekenwagen of hulp van anderen. Dan is er al kostbare tijd verloren gegaan."





Zo'n plotse dood zien we ook vaak in sportmiddens. Nochtans vind je daar doorgaans supergezonde mensen?

"Een sporter leeft gemiddeld tien jaar langer. Maar als je een onderliggend probleem hebt - zoals een verdikte hartspier - dan is het risico om te sterven als sporter wel groter. Bij extreme inspanningen stijgt de bloeddruk en kan zo'n vernauwing de boel doen ontploffen."





Moeten sportclubs hun leden niet sneller op reanimatiecursus sturen?

"Maar natuurlijk! En niet alleen de kleine clubs, ook de professionele sportorganisaties. De dood van Michael Goolaerts in Parijs-Roubaix is daar een spijtig voorbeeld van. Daags nadien stelden sportmensen zich de vraag of men die koers had moeten stilleggen. Natuurlijk moet je die koers stoppen en meteen helpen! In het voetbal hebben we dat ook al gezien. In 2004 is Miklos Feher van Benfica plots dood neergevallen op het veld. Zijn ploegmaats stonden met hun handen te zwaaien naar de bank, maar grepen zelf niet in. Eigenlijk zouden dié gasten meteen de reanimatie moeten starten, en niet wachten tot er iemand van de overkant aangelopen komt - en die dan evenmin hartmassage kan uitvoeren."





Het cardiocentrum van het OLV-ziekenhuis werkt samen met RSC Anderlecht. Kunnen de spelers van paars-wit al reanimeren?

"Wij begeleiden de spelers in ons cardiologisch centrum. Maar ik heb al gezegd dat die jongens eigenlijk een reanimatieles moeten volgen. Nu zijn er enkele kinesisten die wel kunnen reanimeren, maar dat zijn er niet genoeg. Tegen toenmalig trainer René Weiler hebben we dat ook gezegd, maar hij zag het nut er niet van in."





Al heeft de club intussen wel AED-toestellen laten plaatsen.

"Dat is een goed begin. Ik merk dat veel sportclubs - ook lokale - dat doen. Maar dan moet je nog altijd mensen hebben die met zo'n toestel kunnen werken. Onlangs las ik een artikel over een lokale wielerclub die voortaan altijd een AED-toestel meeneemt tijdens tochten. Dat is een goed idee, maar ik las meteen ook dat die club enkele mensen een opleiding zou laten volgen om met dat toestel te werken. Enkele! Dat is niet genoeg. Álle leden van die club moeten dat kunnen."





Iedereen aan de reanimatie. Kan zo'n cursus niet op school gegeven worden?

"Dat staat nu al in de eindtermen van ons onderwijs. Iemand van 18 jaar moet in staat zijn om een slachtoffer te reanimeren. Maar een kind van 12 jaar kan dat in principe ook. Reanimeren is geen kernfysica, hé."





Tot slot: sporten is gezond, maar wat wanneer je niet graag sport?

"Wandel dan. Al was het elke dag maar een blokje om. Bewegen is zó belangrijk. Ik krijg hier soms vrouwen over de vloer die de tachtig voorbij zijn, maar die hun hele leven met de fiets of te voet naar de winkel, markt of familie getrokken zijn. Die mensen boeken hier heel mooie resultaten."