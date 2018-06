"Geweld tegen de politie is op elk vlak erger geworden" EX-AGENT ANDRÉ DE RYCK NA SCHIETPARTIJ IN LUIK TOM VIERENDEELS

02 juni 2018

02u35 0 Asse De dodelijke schietpartij van afgelopen dinsdag in Luik heeft ook bij André De Ryck (62), politieagent op rust, pijnlijke herinneringen opgeroepen. In november 1988 werd hij samen met een collega in Zellik onder vuur genomen door een gangster. André raakte zwaargewond, zijn partner Luc haalde het niet.

André moest afgelopen dinsdag meteen terugdenken aan die verschrikkelijke 29 november 1988. Samen met zijn 28-jarige collega Luc De Lauw was hij het doodlopende deel van de Pontbeek in Zellik ingereden voor wat eigenlijk een simpele controle op sluikstorten moest zijn. "We zagen eerst nog een Alfa Romeo met daarin een man en een vrouw", herinnert André zich. "Om een potje te vrijen, dachten we. En dus gaven we hen te kennen dat ze moesten vertrekken. Even verderop zagen we dan een Lada staan. Ik deed het raam van onze patrouillewagen open en haalde mijn zaklamp boven om naar binnen te kunnen kijken. Uit het niks kwam er een geweerschot en werd ik door negen projectielen geraakt. Ik heb meteen het gaspedaal ingeduwd, en toen was er dat tweede schot..."





Blijvende gevolgen

De dienstwagen van André en Luc kwam in een lager gelegen grasveld terecht, nadat ze eerst nog een boom omver maaiden. Het tweede schot had Luc geraakt. Hij overleefde het niet. André vocht voor zijn leven, en haalde het wel. Maar ook dertig jaar later draagt hij nog altijd de gevolgen. Hij verloor een oog, werd geraakt in een long en zijn elleboog was verbrijzeld. Zijn onderarm kan hij nog altijd niet volledig gebruiken en hij moet nog altijd regelmatig therapie volgen bij een kinesist.





André en Luc zouden onder vuur genomen zijn door Johnny Mottry, leider van de Lada-bende. Die biechtte na zijn arrestatie op dat hij een politieagent vermoord had. De gangster zelf hing zich in 1991 op in een Franse cel.





"Telkens wanneer de politie ergens onder vuur genomen wordt, denk ik terug aan wat er gebeurd is - al denk ik los daarvan regelmatig terug aan mijn overleden collega", zucht André. "Collega's zullen wellicht denken dat zij evengoed het slachtoffer hadden kunnen zijn. Daarom is psychologische bijstand zo belangrijk. Slachtofferhulp was in mijn tijd niet wat het nu is. Maar gelukkig is het intussen wel gegroeid tot een zeer goede dienst." Al zag André ook een negatieve evolutie. "Er is zeker geen verbetering wat geweld tegen agenten betreft", stipt hij aan. "Zelfs wanneer ze nog maar tussenbeide komen bij een verkeersongeval kan het al fout gaan. Mensen koelen hun woede vaak op de politie. Volgens mij moet je een verklaring in de opvoeding zoeken. Ik besef wel dat een job bij de politie risico's inhoudt, maar die zijn er voor pakweg een kraanman ook. Ik kan alleen maar aanraden voorzichtig te zijn."





Al is André na de aanslag in Luik ook scherp voor de moslimgemeenschap - de schutter zou geradicaliseerd zijn in de gevangenis. "Die gemeenschap moet extra inspanningen leveren om zoiets tegen te gaan", klinkt het. "Zowel binnen als buiten de gevangenis. Ze moeten verloren zonen begeleiden en weer op het rechte pad brengen. Een godsdiensttherapeut, zoals een aalmoezenier, lijkt mij een goed idee. Ik vrees dat het anders wel eens kan escaleren."