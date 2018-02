"Geen idee wie het is. Maar we zijn wel trots!" EERSTE LOTTOMILJONAIR VAN 2018 WAS KLANT VAN ANN EN PETER WIM DE SMET

17 februari 2018

02u26 0 Asse 2,5 miljoen euro. Dat is het bedrag dat de eerste Lotto-miljonair van dit jaar op zijn rekening mag verwachten. En het winnende biljet, dat werd verkocht in het loterijwinkeltje van Ann De Nijs en Peter De Wilde in de Bloklaan in Asse. Grote vraag is natuurlijk aan wie. "Maar dat weten ook wij niet", aldus Peter en Ann.

Een delegatie van de Nationale Loterij stapte gisteren af in de Bloklaan in Asse, waar Anne De Nijs en Peter De Wilde aan de overkant van het OLV-ziekenhuis café 't Spreekuur uitbaten. Een zaak die ze combineren met een klein verkooppunt van de Nationale Loterij. En het is in dat winkeltje dat de Lotto-winnaar begin dit jaar zijn biljet valideerde. "In de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar was er een speciale Lottotrekking", vertelt Peter. "Maar die loting werd overgeheveld naar de daaropvolgende woensdag. Het is in die periode dat het biljet bij ons gevalideerd werd."





De winnaar wenst anoniem te blijven en de Nationale Loterij doet er alles aan om die wens te respecteren. "We kunnen alleen kwijt dat de winnende combinatie op 3 januari getrokken werd", meldt Caroline Vangoidsenhoven, woordvoerster van de Nationale Loterij. "Het gaat om de eerste multimiljonair van 2018. De winnaar wil niet dat zijn of haar identiteit of andere gegevens bekendgemaakt worden, dus houden we daar rekening mee. De winnaar heeft bij het zien van de cijfercombinatie contact opgenomen met de winnaarscel van de Nationale Loterij. Het zijn ook de medewerkers van die cel die de winnaar begeleiden."





Recordbedrag

Ook Peter en Ann hebben geen idee wie de nieuwe multimiljonair kan zijn. "Wij kennen onze klanten heel goed, maar we hebben geen flauw benul", zegt Peter. "Sinds we weten dat het biljet bij ons gevalideerd werd, zijn we wel een beetje aan het rondkijken. Maar ook al komen we het niet te weten, toch zijn we trots dat de winnaar een klant van ons is. We hebben de winkel nu al negen jaar, en het café vier jaar. Het is niet de eerste keer dat iemand hier zes juiste cijfers indient. Maar een recordbedrag als dit, dat maakten we nog niet mee."





2018 is overigens een feestjaar voor Lotto. Het kansspel bestaat immers veertig jaar. "De eerste Lottotrekking vond plaats op 4 februari 1978", geeft Caroline Vangoidsenhoven nog mee. "In 2017 heeft Lotto 37 mensen miljonair gemaakt. En op winnen staat geen leeftijd. De oudste winnaar ooit was 97 jaar, de jongste amper 19. En wie niet wint, hoeft niet boos te zijn. Dankzij de inzet schenken we veel subsidies aan goede doelen. Zo sponsorden we in het verleden onder meer het Rode Kruis, het Antigifcentrum en de olympische atleten."