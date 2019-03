“Dit is geen geval van agressie, maar poging tot moord”: Parkeerwachter (21) in elkaar getimmerd voor parkeerbon van 15 euro Wim De Smet

12 maart 2019

17u15 0 Asse In het centrum van Zellik is maandagavond een parkeerwachter brutaal in elkaar geslagen. Het 21-jarige slachtoffer is veertien dagen arbeidsongeschikt. Opmerkelijk: de bewuste parkeerwachter was vier maanden geleden ook al slachtoffer van zware verkeersagressie in Aalst. De man werd toen meegesleurd door een woeste autobestuurder die een parkeerbon had gekregen.

De parkeerwachter werkt voor het bedrijf Optimal Parking Control (OPC) dat in Asse, en dus ook in deelgemeente Zellik, instaat voor de handhaving van het parkeerbeleid. Wie geen parkeerticket koopt, wordt door de parkeerwachters op de bon geslingerd en moet een retributie van 15 euro betalen.

Parkeerwachter B.A. was maandagavond aan de slag langs de Brusselsesteenweg toen hij het iets na 17 uur aan de stok kreeg met enkele mannen. Het incident gebeurde ter hoogte van het Italiaans restaurant La Rosa Blu. “Er ontstond discussie omdat onze medewerker een parkeerbon had uitgeschreven”, vertelt zaakvoerder Peter Lamens van OPC. “Plots kwamen vijf kerels op hem afgestapt die zonder iets te zeggen onze man begonnen te slaan. Hij werd bewerkt met een terrasstoel en de mannen schopten hem in het gelaat.”

Gebroken oogkas, gebroken neus en kneuzingen

De parkeerwachter werd bloedend overgebracht naar het OLV-ziekenhuis in Asse. Daar stelden artsen een gebroken oogkas, een gebroken neus en zware kneuzingen aan de oren vast. De man mocht gisteravond het ziekenhuis verlaten maar is alvast veertien dagen werkonbekwaam. “Dit is eigenlijk geen geval van agressie maar gewoon een poging tot doodslag”, meent Peter Lamens. “We hebben al een advocaat gecontacteerd en klacht ingediend. De dader zal zijn straf niet ontlopen. Onze medewerker werd in elkaar geklopt terwijl hij alleen maar zijn job uitoefende. Dit laten we niet gebeuren. We hebben ook overleg gevraagd met het gemeentebestuur en de politie.”

De eigenaar van pizzeria La Rosa Blu reageert onthutst op de aantijgingen van OPC en geeft een andere versie van de feiten. “Vorige week was hier al een akkefietje tussen een parkeerwachter en mijn zoon”, vertelt de Italiaanse eigenaar. “De parkeerwachter die hier maandagavond langskwam, wou weten met wie zijn collega ruzie had gemaakt. Vooraleer ik hem kon antwoorden, sloeg die parkeerwachter me op mijn hoofd. Mijn nonkel, een man van 60, is me daarop komen helpen. Die parkeerwachter kwam ons gewoon uitdagen. Hij had zin om te vechten.”

Ook de restauranthouder laat het hier niet bij. “Als het parkeerbedrijf klacht indient, dan dien ik ook klacht in”, luidt het kordaat. “Ik baat al tien jaar mijn restaurant uit in Zellik en nooit eerder heb ik hier problemen gekend. Voor mij is het eenvoudig: het parket mag van mij deze zaak ernstig onderzoeken. Ons treft geen schuld.”

Twee medewerkers aangevallen in vier maanden

Parkeerwachters werden het voorbije jaar wel vaker geconfronteerd met intimidatie of geweld. OPC telt 100 parkeerwachters die in 48 gemeenten worden ingezet. “De voorbije vier maanden werden twee van onze mensen fysiek aangevallen”, zegt Peter Lamens. “Veel andere parkeerwachters krijgen ook af te rekenen met verbale agressie. Dat kan zo niet blijven duren. Onze medewerker was eerder ook in Aalst al slachtoffer van een agressieve kerel. Maar dit geval heeft daar niets mee te maken. Het slachtoffer heeft ervaring in zijn job en is een rustige jongen, geen agressieve snotneus.”