"Altijd die grapjes, altijd die glimlach..." ASSENAREN SCHRIJVEN ONGELOOF EN VERDRIET OM LIES LEFEVER NEER WIM DE SMET

Klasgenootjes van Lies' kinderen tekenen het rouwregister in cultuurcentrum 't Oud Gasthuis. Asse Tientallen mensen die aanschoven, en toch overheerste gisteren stilte in CC 't Oud Gasthuis. Stilte die enkel doorbroken werd door het pennengekras waarmee inwoners hun ongeloof en verdriet achterlieten in het rouwregister voor cabaretière Lies Lefever. "Altijd die grapjes, altijd die glimlach..."

Lies Lefever overleed donderdagochtend op 37-jarige leeftijd in haar woning in het Muurveld in Asse. Hulpverleners, opgeroepen door haar man Joost, probeerden haar nog te reanimeren. Tevergeefs. Wat haar dood veroorzaakt heeft, is voorlopig niet geweten. "Het onderzoek wordt pas afgesloten eens we het definitieve verslag van de wetsdokters hebben", meldt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. "De autopsie heeft geen doodsoorzaak kunnen bepalen, maar er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf."





Wanneer de uitvaartplechtigheid voor Lies plaatsvindt, is nog niet bekend. Maar de inwoners van Asse willen duidelijk niet tot dan wachten om afscheid te nemen van hun geliefde dorpsgenote. Gisteren trokken al tientallen mensen naar cultuurcentrum 't Oud Gasthuis, waar ze hun verdriet een plaats konden geven met een boodschap in een rouwregister. Ook de klasgenoten van de kinderen van Lies kwamen langs. En toch overheerste stilte in de grote inkomhal, waar de gemeente een foto van de bekende inwoonster geplaatst had.





Photo News Cabaretière Lies Lefever werd 37 jaar.

Ambassadrice

"Het is zo'n droef verhaal", zucht Marc Dillen, die als één van de eersten het register kwam tekenen. "Ze heeft als kind zoveel ellende meegemaakt, maar hier bij ons dan toch geborgenheid gevonden. Meer zelfs: Lies is heel succesvol geworden. Ze was ook een ambassadrice voor onze gemeente. Dit is een groot verlies."





'Een kostbaar iemand'. Zo omschreef burgemeester Koen Van Elsen zijn bekende inwoonster in het rouwregister. "Het laatste gesprek dat ik met haar had, was na de gemeenteraad van 18 december", pende hij neer. "Het was een deugddoend gesprek en ik vind het zo jammer dat het meteen ons laatste was. Je was hier zo bekend en geliefd. En we zullen je zo hard missen."





Mozkito

Politieke ambities

Lies Lefever was niet alleen een grote naam in de cultuurwereld. In 2014 zette ze ook haar eerste stappen op het politieke toneel, als kandidaat-parlementslid voor Groen. Dit jaar zou ze ook in Asse deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. "Ze had het potentieel om een stevige stemmentrekker te worden", aldus Groen-raadslid Edward Van Keer. "In december woonde ze nog een gemeenteraad bij. Ze wilde weten hoe het eraan toegaat tijdens zo'n zitting. Maar ze was sowieso al heel actief binnen onze afdeling. Ze buste partijkrantjes in haar buurt en normaal zou ze gisteren ook een sketch gebracht hebben tijdens ons Wereldcafé."





"Lies en ik waren goede vrienden - we zijn exact even oud", vervolgt Edward. "In 2014 hebben we nog samen promotie gevoerd voor de verkiezingen. Lies was geweldig. Ze maakte constant grapjes, altijd die glimlach... Lies was een Bekende Vlaming, maar ook enorm graag gezien in Asse. Het is zo ontzettend jammer dat we afscheid moeten nemen van haar."