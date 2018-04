Zware boete en celstraf voor malafide dierenarts 04 april 2018

02u38 0 As Een 67-jarige dierenarts uit As moest zich in de Tongerse correctionele rechtbank verantwoorden voor gesjoemel met dierengeneesmiddelen.

De man voerde vanuit Duitsland dierengeneesmiddelen in die in ons land niet vergund waren. En die verkocht hij dan ook nog eens in voornamelijk Nederland. Voorts had hij ook een lucratief handeltje opgezet in eigen dopingbereidingen voor duiven. Via een website bracht hij die wereldwijd aan de man, en dit ondanks eerdere veroordelingen. Klanten vond hij in Amerika, Slovakije, Polen, Zuid-Afrika, Italië en Duitsland.





Flink verdiend

De procureur stelde dat er tussen 1 augustus 2014 en 7 december 2016 flink wat verdiend werd aan die illegale handel, omdat zelfs meerdere boetes van 30.000 euro de dierenarts niet konden afschrikken. Het kwam hem nu te staan op een celstraf van zes maanden en nog eens een boete van 30.000 euro.





De dierenarts daagde niet op voor zijn proces, maar liet zich door een advocaat vertegenwoordigen. (JEK)