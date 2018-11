Zonnepanelen op vijf gemeentelijke gebouwen Gunther Bomans

16 november 2018

14u30 0 As De gemeente As investeert 260.000 euro in zonnepanelen. Tegen eind november zullen op vijf gemeentelijke gebouwen zonnepanelen liggen.

Jaarlijks zal de gemeente met deze installaties meer dan 57.000 kWh groene elektriciteit opwekken, goed voor een vermindering van meer dan 44 ton CO2, vergelijkbaar met bijna 7 voetbalvelden bos”, zegt duurzaamheidsambtenaar Goele Janssen. “In totaal investeren we 260000 euro, maar door de jaarlijkse besparing van 21.069 euro aan energiekosten verdient het project zichzelf terug op 7,5 jaar tijd”, verduidelijkt burgemeester Tom Seurs (Voluit). “Na 20 jaar zullen de zonnepanelen ongeveer 265.000 euro winst aan energiekosten opleveren.”

In maart tekende de burgemeester het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie 2030. Met de ondertekening gaat de gemeente het engagement aan om tegen 2030 de CO²-uitstoot te reduceren met 40 procent. “In As is er weinig industrie en op mobiliteit hebben we nagenoeg geen vat, de grootste besparingen kunnen dan ook gehaald worden bij inspanningen van inwoners en duurzame aanpassingen aan het gemeentelijk patrimonium. Het gemeentebestuur wil met deze investeringen het goede voorbeeld geven voor het halen van de klimaatdoelstellingen. Ook voor woningen is het plaatsen van zonnepanelen nog steeds interessant.”

Deze gebouwen worden uitgerust met zonnepanelen:

Gemeentelijke Sporthal

Gemeenschapscentrum De Drieschaar

Technisch centrum

Gemeentelijke Basisschool As

Service Flats