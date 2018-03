Yolanda Tamburri verliest strijd tegen kanker 02 maart 2018

03u12 0 As Yolanda Tamburri uit Niel-Bij-As is deze week op 47-jarige leeftijd overleden aan borstkanker.

De vrouw werd deze zomer nog bekend toen ze met haar bucketlist een toonbeeld bleek te zijn van moed en hoop. Eén van haar dromen was het concert van U2 in het Koning Boudewijnstadion meemaken. Daar bleef het echter niet bij, twee dagen later zat er een aangetekende brief van Bono in haar brievenbus.





Verder was Yolanda, moeder van een zeventienjarige zoon, ook al betrokken bij de design-expo 'The World of Charles and Ray Eames' in Genk. "Ik blijf geloven in die dromen, want als je echt wil, dan komen ze gewoon uit. Die kracht wil ik ook geven aan andere mensen. Zelf heb ik die projecten en dromen op korte termijn echt nodig. Wanneer ik geen fijne dingen beleef of afleiding heb, denk ik ook aan mijn ziekte", stelde Yolanda.





Yolanda Tamburri verloor afgelopen dinsdag dan toch de strijd. Ze overleed thuis in het bijzijn van haar familie. Ze laat ondermeer haar man en zoon achter. (BVDH/MMM)