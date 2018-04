Vrouw (34) met zuiders temperament pakt ex aan 27 april 2018

Een 34-jarige vrouw uit As was in januari 2016 betrokken bij feiten van slagen en verwondingen. Ze had problemen met haar ex, met wie ze sinds mei 2014 een relatie had gehad. De politie kwam ter plaatse en stelde een grote puinhoop vast. De man had schrammen in de nek, een snee langs zijn oor en was één dag werkonbekwaam. "Verder was er sprake van bijtwonden en schaafwonden. De vrouw zou in een woede zijn ontstoken nadat ze ontrouw vermoedde. Later was er eenzelfde discussie over 600 euro waarbij ze hem enkele duwen gaf", stelde de procureur, die een celstraf van acht maanden onder probatievoorwaarden voorstelde. De vrouw moet ook een agressiecursus volgen. "Doorgaans moet ik bij dergelijke gevallen van agressie het andere geslacht vertegenwoordigen, maar hier gaat het om een vrouw met een zeker zuiders temperament", stelde raadsman René Van Leeuwen. Hij hoopt op een opschorting. Vonnis op 23 mei. (BVDH)