Sjoemelaar moet 406.000 euro teruggeven na handeltje in gestolen oldtimers 31 maart 2018

03u21 0 As Een 49-jarige Kempenaar riskeert veertig maanden voor zijn betrokkenheid in een handeltje van gestolen oldtimers. Hij coördineerde alles vanuit Tessenderlo. "Hij kocht voertuigen, wist wat ermee aan de hand was, en verkocht ze toch verder", aldus de procureur. Er werd 406.000 euro verbeurd verklaard.

Naar eigen zeggen kocht de spilfiguur zijn auto's bij een camper in Nederland. "Daar liep een internationaal publiek, ik vond dat allemaal niet zo vreemd", stelde hij. De bal ging aan het rollen in september 2014 bij een controle van een BMW in As. Toen werd ontdekt dat er een louche handeltje aan de gang was met enkele gestolen Porsches, Jaguars, Mercedessen, Ferrari's en een Corvette. "Op dat moment waren er al verschillende gestolen wagens doorverkocht, uiteraard met gigantische winsten. Als je als handelaar in zo'n zaakjes stapt, weet je dat de herkomst van zulke voertuigen stinkt. Zo duiken er bij verkopen in 2013 namen op van personen die in 2002 al overleden waren", verduidelijkte de procureur. Maar de raadsman van de beklaagde vindt niet dat de heling bewezen is.





Eerlijke som

"De wagens werden gekocht voor een eerlijke som en verkocht voor een eerlijke som", aldus de verdediging, die de vrijspraak vroeg. "Dat mijn cliënt vanuit Belize het vliegtuig nam toen hij hoorde dat er een onderzoek liep, toont aan dat hij niet schuldig is." Een handlanger van de man riskeert 24 maanden cel. Voor twee andere betrokkenen werd één jaar cel gevraagd. De burgerlijke partijen vragen ongeveer 200.000 euro. Vonnis op 27 april. (BVDH)