Oud gemeentehuis staat te koop 26 februari 2018

02u39 0 As Het voormalige gemeentehuis in Niel-bij-As (As) staat te koop. Het gebouw deed de laatste jaren dienst als klaslokalen voor de gemeentelijke basisschool.

Omdat de school een nieuwbouw heeft, komt het gemeentehuis leeg te staan. Het gemeentebestuur wil de site een nieuwe bestemming geven en denkt aan een woonzorgcentrum of assistentiewoningen, projecten met gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele projecten, een crèche of een centrum voor opvang van mensen met een beperking. Een commerciële functie of enkel woongelegenheden zonder sociale invulling op de site, komen niet in aanmerking. Projecten kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 30 maart. Een jury zal bepalen welk project het meest voldoet. Het gebouw en de gronden zullen verkocht worden via onderhandelingsprocedure met bekendmaking onder de voorwaarden voor een minimumprijs van 300.000 euro. (GBO)