Nieuwe vestiging Happyland goed voor vijftien jobs 20 augustus 2018

In de voormalige vestiging van tuincentrum Walter Van Gastel en Florina aan de Bevrijdingslaan 157 te As, heeft Happyland de deuren geopend. Het is de eerste vestiging in Limburg. Happyland heeft ook vestigingen in Herenthout, Mechelen, Lubbeek en Deurne (Diest). Happyland verkoopt een ruime keuze speelgoed, schoolgerief, baby- en huishoudartikelen, decoratie, planten, tuinmeubelen, seizoensitems en dierenbenodigdheden. De nieuwe winkel heeft een oppervlakte van liefst 4.500 vierkante meter en is goed voor een vijftiental jobs. Midden september opent in de winkel ook een taverne.





(GBO)