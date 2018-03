Nieuwe toekomst voor stationssite 26 maart 2018

Het gemeentebestuur wil de komende jaren opnieuw investeren in de stationssite in As. De laatste jaren waren er geen activiteiten meer. "Met de vrijwillige vereffening van VZW Kolenspoor krijgen we nu wel de kans om zelfstandig de stationssite te ontwikkelen als een toeristische trekpleister in Limburg", zegt burgemeester Tom Seurs (Voluit). As wil vooral inzetten op fietstoerisme en alternatieve slaapmogelijkheden. "Met ecologische slaapcabines of met de gekende slaaptreinen. Bedoeld voor de doorreizigers, de rondreizende fietsers of het gezin dat op zoek is naar een alternatieve slaapplaats." Er komt ook een evenementenplein met speeltoestellen, een onthaalgebouw en infoborden zullen uitleg geven over het verhaal. De minitrein is opgeknapt en krijgt een opwaardering met een belevingsroute. De bestaande onthaalrijtuigen worden omgebouwd tot een techniekacademie waar kinderen experimenteren en hun technische vaardigheden kunnen ontplooien. Op 5 en 6 mei zal de nieuwe toekomst gevierd worden met het evenement Buitensporig.





(GBO)