Nieuwe 'samentuinen' gooien deuren open 01 september 2018

De 'samentuinen' in Meeuwen-Gruitrode en As worden dit weekend officieel geopend. Het samentuinproject Vredeshokes is opgestart in de schoot van vzw De Tandem, een beweging die streeft naar een duurzame, solidaire en liefdevolle wereld. Op een mooi stuk grond, in bruikleen van de gemeente, werd er in eind 2017 gestart met het gebruiksklaar maken van het terrein. Ondertussen zijn er 10 percelen bezet en is er al volop geoogst. In As is de tuin een initiatief van de gemeente en Arbeidskansen vzw. Arbeidskansen groepeert enkele projecten, die onder meer nieuwe kansen creëren voor werkenden en werkzoekenden met verminderde kansen op de arbeidsmarkt. De samentuin in Meeuwen-Gruitrode gaat vandaag officieel open in de Vredestraat. Die in As, aan het fiets- en wandelroutenetwerk, opent zondag om 14 uur.





Limburg.net investeert al enkele jaren in projecten rond samen tuinieren. De tuiniers kweken er op een biologische manier groenten en fruit. Het aantal gerealiseerde samentuinen, met steun van Limburg.net, staat nu op 20. In de loop van 2019 staan er nog samentuinen in Riemst, Tongeren, Heusden-Zolder en Hamont-Achel op de planning. (GBO)