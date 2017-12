Nieuwe golf home invasions niet aan de orde 02u58 0

Na de home invasion in As in de nacht van dinsdag op woensdag ging bij enkelen een belletje rinkelen. Vorig jaar ontstond er in de winter immers een golf van dergelijke feiten, waarbij inbrekers veel driester te werk gingen dan ooit te voren en inwoners bewust werden opgezocht. Toch is er volgens het parket van Limburg allerminst sprake van een nieuwe golf. De FGP Limburg is momenteel bezig met het onderzoek naar de home invasion in As. Daarbij werd geen buit gemaakt en raakte één persoon lichtgewond.





(BVDH)