Minitrein kan niet uitrijden door hitte 25 juli 2018

Door de hitte zijn de rails van het 1.300 meter lange smalspoor op de site van het oude station in As, uitgezet. Omdat de veiligheid niet volledig gegarandeerd kan worden, zal de minitrein niet rijden in het bos en langs de uitkijktoren van het Nationaal Park Hoge Kempen. De ritten op de zondagen van 29 juli en 5 augustus zijn geannuleerd. Gezien de weersvoorspellingen kan het spoor voorlopig ook niet hersteld worden. (GBO)