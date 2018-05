Kunstschilder stelt tentoon in zijn jeugddorp 12 mei 2018

Van 19 mei tot en met 3 juni kan je in de Sint-Aldegondiskerk van As terecht voor een unieke tentoonstelling van Koen van den Broek en Jakub Rehak.





Van den Broek is een Belgisch kunstschilder met wereldfaam en groeide op in As. Hij pendelt momenteel tussen 5 galeries in drie continenten. De werken van kunstschilder Koen van den Broek hangen overal ter wereld. Zijn roots liggen in As waar hij tot zijn 12de verbleef. En daarom wil hij samen met zijn collega kunstenaar en oud-leerling, Jakub Rehak, exposeren in As.





De expo is open in de weekends in de periode van 19 mei tot en met 3 juni, telkens van 13 uur tot 18 uur. In Huize Broeckx (Dorpsstraat 71) kan je in dezelfde periode terecht voor de werken van de jonge kunstenaars-designers van Haute Cuisine (Benny Conings en Bernd Tyskens), ook afkomstig uit As. Zij nodigen vrienden uit en tonen samen met hen hun eigentijdse kijk op kunst en design. (GBO)