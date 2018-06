Kleinste en gezelligste festival in en rond kerk 15 juni 2018

03u03 0

In As wordt de vakantie ingezet met FantAStival, op vrijdag 29 juni vanaf 16.30 uur. De site in en rond de ontwijde Sint-Aldegondiskerk wordt dan omgebouwd tot het kleinste en gezelligste festival van Vlaanderen. Dit jaar draait het festival rond geluid. Naast de optredens van Mauro Pawlowski, Douglas Firs en And Then Came Fall in het kerkje, kan je op de zomermarkt 'proeven' van geluiden. DJ Teo zorgt voor de zomerse beats tijdens de afterparty, Ayu Compagnie sleurt je mee in een workshop Bollywood dansen of ga eens langs bij Cigarbox Guitars, die zelf zijn eigen gitaren maakt. Er zijn ook tweedehandsplaatjes, je kan deelnemen aan ecopercussie, foto's laten maken in een vinylphotobooth, genieten van de straatanimatie, handmade spullen kopen en luisteren naar verhalen. De toegang is gratis. (GBO)