Inwoners bepalen mee toekomst van Op De Berg 30 mei 2018

02u37 0

Regionaal Landschap Kempen & Maasland geeft het publiek de kans mee te denken over de nieuwe invulling van Op de Berg. Dit industriegebied moet terug natuur worden. De 19 bedrijven die er momenteel nog actief zijn, moeten op termijn weg. Zes hebben al besloten om te verhuizen. "We willen het publiek de kans geven om opmerkingen en bedenkingen te formuleren over de alternatieven die naar voren worden geschoven voor de ontwikkeling van Op de Berg", legde Johan Vandebosch, projectleider bij het Regionaal Landschap Kempen & Maasland, uit.





Beslissing in 2019

Vijf alternatieven werden gisteren bekendgemaakt. "De mensen kunnen zelf een alternatief aanbrengen", vulde hij aan. Hun suggesties en meningen worden opgenomen in een breed onderzoek. De onderzoeken moeten begin 2019 afgerond zijn. Daarna duidt de Vlaams regering aan naar welk alternatief z'n voorkeur uitgaat en midden 2019 zal ze bepalen hoe het gebied ontwikkeld wordt.





Meer info op www.complexeprojecten.be. (LXB)