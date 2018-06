Hotel Mardaga omgetoverd tot filmstudio 22 juni 2018

De filmploeg van Jan Verheyen palmt dezer dagen Hotel Mardaga in voor opnames van de verfilming van de legendarische tv- serie De Collega's. "Het hotel is meer dan tien dagen exclusief voor de filmploeg", zegt Ludo Geurden van hotel Mardaga. "Uiteraard hebben we al foto's genomen met acteurs en de regisseur." Voor de film werden er toch nog heel wat aanpassingen uitgevoerd in het hotel. "Niets staat op zijn normale plaats. Zelfs de gang kreeg een nieuwe verflaag. We behouden de nieuwe kleur ook na de opnames", zegt Geurden. Overnachten in het hotel in As is momenteel voor niemand mogelijk. In december zal de film te zien zijn in de bioscopen.





(GBO)