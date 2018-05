Honden krijgen les op voetbalveld 01 juni 2018

Het gemeentebestuur van As geeft Hondenclub De Dappere vriend een deel van het gebouw (de gewezen kantine van As VV) en het grasterrein (gewezen A-terrein van As VV) in gebruik. Hondenclub De Dappere vriend was op zoek naar een nieuwe thuis voor haar activiteiten. Het gemeentebestuur heeft als voorwaarde voor de overeenkomst dat de club een volwaardige hondenschool moet worden en moet openstaan voor alle hondenrassen. Hierdoor kunnen de Assenaren binnenkort in eigen gemeente terecht voor de opvoeding en gehoorzaamheidstraining van hun viervoeter. Door de fusie van de voetbalclubs As VV en Niel SK werden de terreinen van As VV niet meer gebruikt. (GBO)