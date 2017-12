Heraanleg drukke Hoogstraat start in januari 02u42 0

Rond 9 januari start de heraanleg van de drukke Hoogstraat in As. Tussen de Smeetsbergstraat (As) en de grens met Dorne/Opoeteren (Maaseik) wordt de bestaande wegenis uitgebroken en wordt een weg in asfalt met vrijliggende fietspaden en bijhorende fietsoversteken aangelegd. Tijdens de werken, die in twee fases verlopen, wordt de weg over de volledige breedte afgesloten. Zowel voor lokaal verkeer als doorgaand verkeer worden omleidingen voorzien. Door de werken heeft De Lijn beslist om tussen de Kloosterstraat in Maaseik en het gemeentehuis in As geen vervoer te voorzien. Er is wel een alternatieve route: In beide richtingen via Kasteelstraat - Weg naar Opoeteren - Weg naar As - Breeërweg - André Dumontlaan - Dorpsstraat. (GBO)