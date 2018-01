Bobcat gestolen 22 januari 2018

In een loods op de Weg naar As werd zaterdag ingebroken. Onbekenden namen er een bobcat en een laptop mee. Uit een bestelwagen die in de loods stond, namen ze ook enkele boormachines, persmachines, een waterpomp en een schroefmachine mee. Gisteren werd dan weer ingebroken op een werf in de Oude Hostartstraat. Er werd een tafelzaag, vier rollen roofing en enkele werkmaterialen gestolen. (MMM)