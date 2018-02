Auto botst tegen boom 12 februari 2018

Op de Bilzerweg in As is een automobilist afgelopen zaterdag omstreeks 16.30 uur aan het slippen gegaan. Zijn wagen ging van de baan, en botste in de berm tegen een boom. De brandweer moest zowel de bestuurder als een inzittende bevrijden. De slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. (RTZ)