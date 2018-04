Artiesten spuiten treinen vol graffiti 28 april 2018

02u30 0

Wat vroeger altijd verboden was, wordt dit weekend wél toegelaten: graffiti spuiten op oude treinstellen op de stationssite in As. Op 28 en 29 april toveren graffitiartiesten, tijdens een graffiti-jam, vier treinstellen om tot kleurrijke eycatchers van deze site. De artiesten zijn een mix van Belgische en Nederlandse topgraffiteurs. Op 5 en 6 mei kan iedereen tijdens het foodtruckevenement Buitensporig, het resultaat bekijken. "Meteen een unicum in Vlaanderen, want een jam op treinstellen werd nog nooit georganiseerd", zegt burgemeester Tom Seurs (Voluit). "Een bewuste keuze die ook preventief zal werken tegen ongeoorloofde graffiti." Op zondag 6 mei is er tijdens het foodtruckfestival ook een graffiti-workshop voor jongeren vanaf 10 jaar. (GBO)