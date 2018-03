Aftrap voor bouwproject in centrum 24 maart 2018

02u59 0 As In het centrum van As werd het officiële startschot gegeven voor een nieuwbouwproject dat 48 flats, een bibliotheek en enkele handelsruimtes omvat.

Dit project, bestaande uit drie bouwblokken aan de Dorpsstraat en het Kerkplein, moet het centrum nieuw leven inblazen. "Het moet As-centrum op de kaart zetten als gezellige ontmoetingsplaats", geeft burgemeester Tom Seurs (Voluit) mee.





Projectontwikkelaar Group GL start dit weekend met de verkoop van de appartementen. "Normaal starten we pas met de bouwwerken eens een deel van de appartementen verkocht is, maar deze keer beginnen we vroeger", zegt Ghislain Lenaers van Group GL. "Dat is gedurfd, maar het onderstreept hoe sterk ons geloof in dit project én As is." (GBO)