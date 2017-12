250 euro voor huwelijk in Sint-Aldegondiskerkje 02u27 1

Koppels kunnen vanaf nu kiezen om hun burgerlijk huwelijk te laten plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis of in het romantische Sint-Aldegondiskerkje. Een burgerlijk huwelijk kost er 250 euro. Na het huwelijk kan er op initiatief van het koppel nog iets gedronken worden. Indien men aansluitend een huwelijksceremonie of staande trouwreceptie wil houden, kan men het kerkje apart huren. Trouwen in de raadzaal van het gemeentehuis blijft steeds mogelijk en is gratis. (GBO)