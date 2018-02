"De modernste school van Vlaanderen" 01 februari 2018

De uitbreiding en verbouwing van de Gemeentelijke Basisschool in Niel-bij-As is klaar. Op 1 februari 2016 werd gestart met de investering van bijna 5 miljoen euro. "Hier staat de modernste school van Vlaanderen", reageren burgemeester Tom Seurs en directeur Serge Salemans.

De school in Niel-bij-As moet niet langer noodlokalen benutten in het oud gemeentehuis en de containerklassen zijn verdwenen. "In 2010 heb ik als nieuwe directeur werk gemaakt van de subsidieaanvraag voor de uitbreiding en vernieuwing van de school", vertelt directeur Salemans.





Het aantal leerlingen is sterk toegenomen. "We hebben een school gebouwd voor 550 leerlingen en daar zitten we al bijna aan", zegt burgemeester Seurs (Voluit), die met zijn beleidsploeg gekozen heeft om te investeren in onderwijs in eigen gemeente. "70 procent van de 5 miljoen euro wordt gesubsidieerd, maar voor As is dit project toch een gigantische investering. We kozen om niet alleen in beton te investeren, maar ook in het comfort en de toekomst van de kinderen."





Decibelmeters

De hedendaagse invulling van de onderwijsopdracht werd door de werkgroep grondig in kaart gebracht.





"Hier kunnen de 45 leerkrachten en personeelsleden hedendaags onderwijs aanbieden", zegt Seurs. In de nieuwe eetzaal staan plooitafels met vaste zitjes. Om de rust te bewaren, hangen in de eetzaal twee decibelmeters in de vorm van een verkeerslicht. De brede gang doet dienst als turnzaal en overdekte speelplaats. Er hangen touchscreens tegen de muur in de kleuterklassen, digitale borden in andere klassen, er is een muzische ruimte, een computerlokaal en een rustige ruimte.





De school stoomt kinderen ook klaar voor techniek in de speciale techniekklas. "Wij gaan op zoek naar de kwaliteiten van de kinderen. Hun talenten zijn belangrijk en komen aan bod in de lessen", zegt de directeur. De buitenomgeving is natuurvriendelijk ingericht. Op zondag 4 februari van 14 uur tot 17 uur is er een opendeurdag. (GBO)