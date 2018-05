Zwembad vanaf juni dicht voor renovatie KLEEDKAMERS AANGEPAKT EN BOORDEN OPNIEUW BETEGELD JEF VAN NOOTEN

16 mei 2018

02u51 0 Arendonk Begin juni start de renovatie van het zwembad in Arendonk. Zowel de kleedkamers als de boorden van het bad worden vernieuwd. Er komen ook lockers zodat de kledij niet meer open en bloot opgehangen moet worden.

Nog dik twee weken, tot zaterdag 2 juni, is het gemeentelijk zwembad in Arendonk open. Daarna sluit het bad enkele maanden de deuren voor ingrijpende renovatiewerken. De kleedkamers en de personeelsruimte krijgen daarbij een grondige make-over. De renovatie is nodig omdat de huidige infrastructuur te verouderd en te klein is. "De individuele kleedkamers worden groter gemaakt. Die zijn momenteel te klein. Je kan er maar amper met twee volwassenen in. We hebben ook geen kleedkamers voor moeder en kind, of voor minder mobiele mensen. En ook de kleedkamers voor schoolzwemmen zijn eigenlijk te klein. Ook de groepscabines worden dus aangepakt", zegt schepen voor Sport An Hermans (N-VA).





Naast de nieuwe kleedkamers worden ook (grotere) lockers geïnstalleerd. Momenteel wordt de kleding nog in een open ruimte bewaard. "Nu zijn er alleen kleine lockertjes voorzien voor waardevolle spullen, maar moet de kledij op en bloot weg gehangen worden. Het zou de eerste keer niet zijn dat er iemand op zijn sokken naar huis gaat, omdat ieamnd de verkeerde schoenen heeft meegenomen", aldus nog Hermans.





Verlichting

De renovatie van de kleedkamers was al langer gepland. Recent besliste de gemeente om meteen ook de boorden van het zwembad te vernieuwen. "Er komt nieuwe betegeling. Niet in de kuip zelf, maar naast het zwembad waar je wandelt. Het resultaat zal prachtig zijn."





Ook 'achter de schermen' wordt er heel wat vernieuwd de komende maanden. Zo krijgen de medewerkers een grotere personeelsruimte en worden tal van energiebesparende maatregelen doorgevoerd.





"De verwarmingsketels en de verlichting worden aangepakt. En er komt extra dakisolatie."





De renovatiewerken starten op 4 juni. Het grote publiek kan er pas in november terug terecht. Het schoolzwemmen kan sneller heropgestart worden. "Het is belangrijk dat de gebruiker er zo weinig mogelijk last van heeft. De werken worden daarom gefaseerd uitgevoerd", zegt An Hermans. "Daardoor kunnen scholen en zwemclubs al vanaf 10 september terug terecht in het zwembad."





1 miljoen euro

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni krijgt iedere zwemmer een zwembon die opgenomen kan worden na de renovatiewerken. De renovatiewerken kosten ruim 1 miljoen euro, deels gefinancierd door de Vlaamse overheid.