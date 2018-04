Woonzorgcentra fusioneren deze zomer dan toch 10 april 2018

De fusie tussen woonzorgcentra Sint-Isabella en De Hoge Heide en Arendonk komt er dan toch aan het begin van de zomer. Het dossier staat al op de agenda sinds 2016.





"Eindelijk hebben we nu een goedkeuring gekregen van minister Homans", zegt OCMW-voorzitter van Arendonk Kenny Viskens. "De komende maanden gaan we alles doen om de nieuwe vzw Woonzorggroep Arendonk (WZGA) operationeel te krijgen tegen 1 juli."





Op die datum is de fusie compleet op papier, in de praktijk is het nog even wachten tot 2021. "Dan verhuizen 52 personen van wzc De Hoge Heide naar het nieuwbouwproject en het kenniscentrum Dementie Sint-Isabella. In 2025 moet de verhuis afgerond zijn." (MVBO)