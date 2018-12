Wampegalm lanceert G-orkest Koninklijke fanfare laat mensen met mentale beperking samen muziek maken Jef Van Nooten

17 december 2018

20u19 0 Arendonk Koninklijke fanfare Wampegalm uit Arendonk start volgende maand met een G-orkest. Het G-orkest krijgt de naam E<hoW en zal tweewekelijks samen komen om muziek te maken. “We vonden dat er nood was aan een orkest voor muzikanten met een beperking”, motiveert Dirk Sterckx van Wampegalm.

Met de ‘Galmkes’ had Koninklijke fanfae Wampegalm reeds een afdeling voor kinderen en jongeren. Met E<hoW komt daar binnenkort ook een orkest bij voor mensen met lichte tot matig mentale beperking of autisme. Om de twee weken komen ze samen in de zaal De Ontmoeting om - zonder kennis van muziek - samen muziek te maken en te beleven.

Het initiatief voor E<hoW komt van Ann, Cindy, Emma, Lien, Lynde, Nick, Peter en Els. De acht leden van Wampegalm hebben niet alleen een passie voor muziek, maar hebben ook ieder op één of andere manier voeling met personen met een beperking. “Muziek leren maken betekent een bijdrage tot de algemene vorming. Lid zijn van een groep en leveren van positieve prestaties verhoogt het gevoel van eigenwaarde. Naast de Galmkes en naast de fanfare vond Wampegalm dan ook dat er nood is aan een nieuw orkest voor muzikanten met een beperking, wat resulteerde in het initiatief E<hoW”, verduidelijkt Dirk Sterckx. “Het G-orkest wordt geen nieuwe vereniging, maar is gewoon een deel van de fanfare.”

Het G-orkest gaat van start op 26 januari. Dan staat van 10.30 uur tot 11.30 uur de eerste les gepland. Kennis van notenleer is niet nodig. “Bij het G-orkest wordt niet gewerkt met muzieknoten en toonladders. Wel met kleuren en symbolen”, klinkt het nog bij Wampegalm. “Het geven van een concert is in de eerste plaats niet het doel. Het gaat over voldoening halen uit het samen muziek maken. In mei of juni organiseren we wel een open repetitie zodat iedereen kan komen kijken hoe er gewerkt wordt, en zodat E<hoW kan oefenen om ooit misschien toch een concert te geven.”

In tegenstelling tot bij de koninklijke fanfare Wampegalm, zullen de muzikanten van E<hoW geen koperen blaasinstrumenten bespelen. “Samen muziek maken wordt in het G--orkest gedaan met boomwhackers, slaginstrumenten, de snaarcymbaal, enkele xylofoons, een drumstel, enkele djembés, een synthesizer enzovoort.”

Als naam voor het nieuwe G-orkest koos de fanfare voor E<hoW, een verwijzing naar Wampegalm. “Wampegalm verwijst naar de weerklank van de rivier De Wamp die door Arendonk stroomt. Weerklank in het Latijn is Echo. Echo in de universele taal Esperanto is eĥo. Het hoedje dat op de H staat, laten we op zijn zij vallen zodat dit de c in echo vervangt. De W op het einde verwijst naar Wampegalm.”

Het lidmaatschap bij E<hoW is gratis. Rotary club Arendonk heeft voor het volledige budget gezorgd om te kunnen starten met dit project. Inschrijven voor het G-orkest kan via EchoW.wampegalm@gmail.com.