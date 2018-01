Vier inbraken in één straat 30 januari 2018

Inbrekers hebben zaterdagavond tussen 20 uur en 0.30 uur ingebroken in vier woningen in de straat Molenwiel in Arendonk. De daders braken telkens een raam open om binnen te geraken. Op drie plaatsen maakten de dieven geld en juwelen buit. Een vierde woning werd wel doorzocht, maar hier konden de daders geen buit maken. (JVN)