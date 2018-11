Vernieuwd zwembad feestelijk geopend Investering van 1,3 miljoen euro om te voldoen aan hedendaagse normen Jef Van Nooten

24 november 2018

20u08 0

Na een renovatie van vijf maanden is het zwembad van Arendonk zaterdag feestelijk heropend. Aan de renovatie hing een kostenplaatje van bijna 1,3 miljoen euro. “Behalve de badkuip zelf heeft alles een grote make-over ondergaan”, zegt schepen voor Sport An Hermans (N-VA).

Het zwembad in Arendonk dateert van 1976 en voldeed niet meer aan normen van vandaag. Het gemeentebestuur ging daarom over tot een grondige renovatie. De renovatiewerken werden in twee fases uitgevoerd. Daardoor konden scholen en de zwemclub al sinds half september terug gebruik maken van het zwembad, weliswaar met een tijdelijke ingang. Sinds maandag 19 november kon ook de gewone gebruiker er terug terecht, en zaterdag stond de feestelijke opening op het programma met onder meer gratis toegang en een zwembad vol spelmateriaal. De 180 bezoekers konden zien dat het complex een grote metamorfose heeft ondergaan. “Alles - behalve het zwembad zelf - heeft een grote make-over ondergaan”, zegt schepen voor Sport An Hermans (N-VA). “Bij het binnenkomen zie je meteen dat de inkomhal vernieuwd is. Door de schuifdeuren heb je een veel ruimer gevoel. Ook het sanitair is onder handen genomen, inclusief een ruim mindervalidentoilet.”

De grootste vernieuwing kom je tegen wanneer je de kassa gepasseerd bent. De kleedkamers en opbergruimtes zijn niet meer te herkennen ten opzichte van een half jaar geleden. “De individuele kleedkamers werden een beetje groter, de groepscabines een beetje kleiner. Er kwamen omkleedruimten voor mindervaliden én gezinnen, en voor ouders met een baby. Voortaan is er zoals in elk hedendaags zwembad een natte en een droge gang, en is de scheiding ook heel duidelijk”, aldus nog An Hermans.

Wie het zwembad induikt, kan zijn kledij en persoonlijke spullen voortaan op een veilige manier achter laten. “Het opbergen van kleding en waardevolle spullen gebeurt voortaan in grote lockers. Niets hangt meer open en bloot.”

Naast zichtbare veranderingen zijn er ook aanpassingen gebeurt die niet meteen opvallen, maar wel extra comfort bieden aan de zwemmers. “We kozen voor vloerverwarming. De gebruikers stellen dat ten zeerste op prijs. Het geeft volgens de eerste reacties een zeer fijn gevoel.”

Met de renovatie ging een investering van 1.275.000 euro gepaard. Meer dan 1 miljoen euro daarvan was voor rekening van de gemeente. “Maar het is de investering zeker waard”, besluit An Hermans. “Het gerenoveerde gedeelte dateert van 1976. Het was niet meer voorzien op de noden en normen anno 2018. We willen toch allemaal dat onze (klein)kinderen zelfredzaam zijn in het water en leren zwemmen.”

Het zwembad van Arendonk is enorm in trek bij scholen die samen goed zijn voor 70.000 zwembeurten per jaar. Niet alleen schoolkinderen uit Arendonk gaan ze zwemmen, ook scholen uit omliggende gemeenten zoals Retie, Dessel en Oud-Turnhout.