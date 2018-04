Twee weken herstellingswerken op E34 04 april 2018

02u47 0

Op de E34 ter hoogte van Arendonk moeten vanaf 23 april dringende herstellingswerken worden uitgevoerd. Richting Antwerpen zal er twee weken lang slechts één rijstrook open zijn.





Ter hoogte van de brug over het kanaal Dessel-Schoten in Arendonk is er op drie locaties schade aan het betonnen wegdek. "Omdat deze locaties op korte afstand van elkaar liggen zal er voor de veiligheid van het verkeer en van de wegarbeiders in één aansluitende werfzone gewerkt worden over een afstand van ongeveer 1 kilometer", zegt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) "De beschadigde betonplaten worden opgebroken en vervolgens vervangen door nieuwe platen. Op één locatie binnen de werfzone wordt ook de fundering van het wegdek mee vernieuwd."





Er wordt zowel overdag als 's nachts gewerkt om de hinder voor het verkeer zo kort mogelijk te houden. De herstellingswerken worden uitgevoerd op de rechterrijstrook. Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer over de linkerrijstrook passeren. (JVN)