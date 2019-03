Twee silo’s vol houtschilfers vatten vuur Jef Van Nooten

18 maart 2019

07u51 7 Arendonk Bij de firma Nordex aan de Hoge Mauw in Arendonk is maandagochtend brand uitgebroken. Het ging om een heropflakkering van een silobrand die er vrijdag al had gewoed.

De brand brak maandagochtend rond 6 uur uit bij Nordex, een fabrikant van deuren. Twee silo’s met houtschilfers die in het bedrijf staan, vatten vuur. Dat was ook vrijdag al het geval geweest. De brandweer had toen 14 uur lang geblust. Het vuur in de silo leek volledig gedoofd, maar is maandagochtend dan toch weer opgeflakkerd. De brandweer haalde er maandag een gespecialiseerde firma bij om het vuur definitief te doven.