Twee arrestaties voor bezit van verdovende middelen 28 maart 2018

Maandagmiddag werd in de Veldenstraat een voertuig onderschept door de lokale politie. De twee inzittenden waren in het bezit van verdovende middelen en werden gearresteerd. Het is nog niet bekend of het parket de aanhouding van de twee inzittenden bevestigd heeft. (WDH)