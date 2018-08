Swizzle krijgt special guest Ben Segers naast zich op podium 24 augustus 2018

De muzikanten van de Arendonkse coverband Swizzle krijgen in november twee keer Ben Segers naast zich op het podium. De acteur is special guest in 'Hotel Swizzle', een strandhotel in Zeeland dat van 9 tot 11 november is afgehuurd door reisorganisator Happy Weekends uit Retie. Vorig jaar trok Swizzle met 150 deelnemers op cruise naar Hull in Noord-Engeland. In november treden ze twee avonden op in een viersterren strandhotel met 100 kamers nabij Zoutelande. "Het hotel wordt een weekend lang Swizzle-gepimpt en de band treedt twee avonden op in de hotelbar", zegt Paul Huysmans van Happy Weekends.





Zoutelande

"Acteur Ben Segers komt als special guest twee nachten logeren en de kans is meer dan groot dat hij op het podium springt om enkele nummers mee te spelen. Voor de gelegenheid speelt Swizzle ook het nummer Zoutelande van Bløf en Geike Arnaert. Omdat het hotel op een boogscheut van de populaire Nederlandse badplaats ligt." (JVN)