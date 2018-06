Spelletje biljart leidt tot knokpartij in asielcentrum 08 juni 2018

De politie moest in de nacht van woensdag op donderdag uitrukken naar het opvangcentrum voor vluchtelingen aan Grens in Arendonk. Vanuit Totem (de naam van het asielcentrum) was rond middernacht melding gekomen van een vechtpartij met mes. Omdat er aanvankelijk sprake was van wapengebruik, vroeg politiezone Kempen Noord-Oost ook bijstand van omliggende korpsen. "Twee bewoners waren er met elkaar op de vuist gegaan. Aanleiding was een biljartspelletje waarbij de ene niet kon verkroppen dat de andere gewonnen had", klinkt het bij de politie.





"We hebben de vechtersbazen uit elkaar kunnen halen. Van een mes was uiteindelijk geen sprake. Ook uit de camerabeelden bleek dat er nooit een mes was gebruikt." (JVN)