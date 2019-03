Silo’s vatten vuur bij Nordex Jef Van Nooten

18 maart 2019

Bij de firma Nordex aan de Hoge Mauw in Arendonk is maandagochtend brand uitgebroken. Twee silo’s met houtschilfers die in het bedrijf staan, hebben vuur gevat. De brandweer snelde ter plaatse. De spuitgasten hebben de brand onder controle, maar verwachten dat er nog een hele tijd nageblust moet worden.

