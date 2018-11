Rookschade in woning nadat schouw vuur vat JVN

20 november 2018

De brandweer moest dinsdagnamiddag rond 14 uur uitrukken naar een woning in de Kapelstraat. De schouw ban de woning had er vuur gevat. De schouwbrand veroorzaakte ook rookontwikkeling in de woning zelf. De brandweer had het brandje snel onder controle. Niemand raakte gewond en de schade bleef relatief beperkt.