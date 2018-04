Poster van Nina raadt alcohol en drugs af 10 april 2018

Nina Stoop is door een jury tot winnaar uitgeroepen van de MEGA-posterwedstrijd. MEGA is een project voor de zesdejaars van de verschillende basisscholen in Arendonk. Daarbij leren ze alles over de gevaren van drugs en alcohol. "Tijdens het project wordt ook elk jaar een oproep gelanceerd om tekeningen te ontwerpen die het gebruik van drugs en alcohol ontmoedigen. Uit elke klas wordt één tekening gekozen. Uit deze tekeningen wordt dan de winnaar gekozen om op de jaarlijkse posters bij artsen, apothekers ... te prijken", aldus het gemeentebestuur. De jury vond dat Nina Stoops, Nine Lapin, Kiara Viskens en Ward Meeus de mooiste affiche per school maakten. De affiche van Nina Stoop werd verkozen tot algemene winnaar.





(JVN)