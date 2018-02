Pool die weedplanten water geeft, riskeert 30 maanden 13 februari 2018

Seweryn O. stond gisteren voor de rechtbank in Turnhout terecht voor het houden van een cannabisplantage in Arendonk. De man werd al in 2015 betrapt tijdens een politiecontrole.





Seweryn O. is van Poolse afkomst en werd tijdens de zitting bijgestaan door een tolk. "Hij werd in november 2014 aangesproken door Roland L., die hem vroeg om een werkje te doen tegen betaling in Arendonk", vertelt hij. "Hij moest er zorgen voor bloemen, maar dat bleken later cannabisplanten te zijn. Hij moest deze planten water geven voor een loon van 2.500 euro per maand."





Seweryn O. werd gevat tijdens een politiecontrole. Ook in Kontich werd een man opgepakt voor soortgelijke zaken. "Mijn cliënt wou makkelijk geld verdienen maar is hier niet de grote organisator", pleitte de advocate van O. Het parket vraagt 30 maanden gevangenisstraf.





Vonnis op 12 maart. (MVBO)