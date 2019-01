Politiepatrouille valt woning binnen en treft cannabisplantage aan Kristof Baelus

04 januari 2019

17u26 0 Arendonk Donderdagavond merkte een politiepatrouille vijf personen die zich verdacht richting een woning in de Koeistraat in Arendonk begaven. De agenten namen ook een doordringende cannabisgeur waar en vielen het pand binnen.

In de woning troffen de agenten vijf personen aan waaronder vier vrouwen en één man van 34 jaar. Op het moment dat de agenten de woning betraden waren de personen die ze aantroffen de cannabisplanten aan het knippen. Bij deze interventie werden 380 cannabisplanten vernietigd.

Alle personen zijn vrijdagvoormiddag voor de onderzoeksrechter verschenen. Na verhoor mochten de vier vrouwen weer beschikken. De 34-jarige man is momenteel aangehouden, de wagen waarmee de vijf personen zicht verplaatsten is in beslag genomen.